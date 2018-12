MILANO – Autovelox invisibili, lo Scout Speed sta per arrivare anche a Milano.

Anche da Milano ne hanno fatto richiesta, potrebbe arrivare a breve un l’autovelox che si monta all’interno delle auto di servizio e funziona anche quando la pattuglia è in movimento. Può controllare le auto che viaggiano in entrambi i sensi di marcia ma, soprattutto, può anche non essere segnalato.

L’autovelox effettua le rilevazioni con un radar e riesce a rilevare le velocità delle automobili anche al buio. Gli automobilisti, come per ogni contravvenzione, possono fare ricorso e pare che alcuni giudici, proprio rispetto a questo tipo di autovelox, abbiano già messo in discussione la legge.