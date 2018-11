LECCO – “Sotto lo stesso cielo. Osiamo la solidarietà attraverso i confini”.

Lo stesso cielo di Lecco: perché sotto il titolo-slogan della Campagna Tende 2018/19 promossa da Avsi – Associazione volontari per il servizio internazionale, tra le maggiori Ong italiane -, anche Avsi Point Lecco avvia in questi giorni le prime iniziative di solidarietà a sostegno di quattro progetti in diverse parti del mondo.

Il via ufficiale mercoledì 14 novembre (ore 21 – Palazzo Falck, piazza Garibaldi, Lecco), quando saranno illustrate le finalità dei quattro progetti e sarà illustrato, anche attraverso alcune testimonianze, quanto già è stato fatto in questi mesi per la precedente Campagna Tende.

Protagonista dell’incontro, aperto a tutti, sarà la dottoressa Lucia Castelli, pediatra, da anni impegnata con Avsi nelle zone più “calde” e povere della terra, dall’Uganda al Medio Oriente, responsabile di diversi progetti internazionali con al centro le vittime più deboli di guerre e povertà, i bambini e i ragazzi. La dottoressa Castelli, anche attraverso un filmato, racconterà queste iniziative e in particolare le ultime attivate da Avsi.

Ma protagonista sarà anche la testimonianza di una studentessa liceale lecchese che, collaborando con Avsi nella propria scuola, ha poi lavorato per circa un mese in Kenya in un progetto di solidarietà internazionale; quindi quella di una insegnante dell’Istituto Badoni che dirà delle diverse attività organizzate da anni con gli studenti e con i colleghi docenti per finanziare il sostegno a distanza (in particolare in Africa) di coetanei dei ragazzi, accompagnati nella loro crescita umana e scolastica.

Nel corso della serata verranno poi illustrati nel dettaglio i progetti al centro della Campagna Tende 2018/19: Burundi e Kenya: “Work to stay. Il lavoro per vincere la povertà”; Brasile: “Bem-vindo. Accoglienza dei migranti venezuelani”; Italia: “La casa allargata per condividere i bisogni”; Siria: “Ospedali aperti. Secondo anno di solidarietà”.

Avsi Point Lecco nei mesi scorsi ha tra l’altro proposto ai lecchesi – che hanno risposto con grandissimo entusiasmo – lo spettacolo con Giacomo Poretti (sold out) e la ormai tradizionale “Cena di Sant’Agata”. Per la Campagna Tende 2018/19 promuoverà nei prossimi mesi nuove iniziative, ed è fin da ora a disposizione di quanti intendano sostenere le diverse attività Avsi a livello personale così come nelle aziende, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle diverse associazioni e aggregazioni. Per informazioni su Avsi: www.avsi.org.