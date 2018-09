LECCO – Marchi e brevetti, ricerca e sviluppo, formazione, pubblicità e incentivi fiscali sono i temi al centro della nostra economia e gli ambiti in cui le imprese devono investire se vogliono essere sempre più competitive e restare sul mercato. Gli incentivi in questi campi non mancano, ma la vera difficoltà è sapere come accedervi e come “sfruttarli” al meglio.

“Abbiamo riscontrato che non sempre le aziende sono adeguatamente informate sulle opportunità di crescita messe a loro disposizione – spiega Paolo Grieco, responsabile Area Competitività di Confartigianato Imprese Lecco -. Indipendentemente dalla grandezza e dal settore in cui operano, la difficoltà maggiore per le imprese resta quella di accedere ai bandi e di produrre la documentazione necessaria per ottenere benefici fiscali. Molti artigiani, ad esempio, stanno già sostenendo senza saperlo investimenti che possono rientrare nello strumento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, con la possibilità di re-investire ad esempio in nuovi macchinari. Altri invece sono abituati a spendere in pubblicità, ma sono all’oscuro del relativo bonus fiscale. E così per tanti altri casi. Serve più conoscenza e un supporto pratico per affrontare alcuni percorsi indubbiamente non semplici dal punto di vista burocratico, ma che portano poi a risultati economici importanti. Per sostenere le piccole e medie imprese, la nostra associazione ha messo in atto nuovi servizi coinvolgendo esperti in ambito strategico, fiscale e formativo con cui proporremo un ciclo di seminari gratuiti dedicati a temi del 4.0 degli incentivi fiscali attivi a cui le imprese possono accedere per investire e innovarsi”.

Il primo incontro, in programma martedì 25 settembre alle 18, sarà dedicato al tema della Proprietà Intellettuale e della ricerca e sviluppo. Interverranno gli esperti di “AL & Partners” per la parte su marchi e brevetti e del “Centro Sviluppo Brevetti” per quanto riguarda l’incentivo fiscale del credito d’imposta R&S. Saranno presenti con le loro testimonianze alcune aziende che hanno usufruito dei servizi di Confartigianato per accedere al credito d’imposta.

Il martedì successivo, 2 ottobre sempre alla stessa ora, si svolgerà il secondo incontro dedicato alle imprese che vogliono investire in formazione per sviluppare nuove skills 4.0 in ambito tecnologico e digitale e/o che intendono investire in pubblicità, anche online. Questi temi verranno illustrati dai responsabili degli uffici Competitività, Fiscale e Formazione e dal dottor Massimiliano Ferrari dello Studio Ferrari & Associati.

Gli incontri si terranno nella sede di Confartigianato Imprese Lecco di via Galileo Galilei 1. Per informazioni e iscrizioni, Ufficio Competitività 0341 250200.