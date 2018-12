LECCO – Chi ha detto che Babbo Natale debba muoversi per forza con la slitta? A Lecco, l’arzillo vecchietto simbolo della santa festività è arrivato in sella ad una Vespa!

L’iniziativa è stata organizzata dai Vespa Club di Lecco e di Agrate Brianza ed ha percorso entrambi i territori in una staffetta rigorosamente sulla due ruote Piaggio che, partita da Biassono ha raggiunto il capoluogo manzoniano.

Nonostante la giornata fredda e nebbiosa nella Brianza, l’evento ha raccolto la partecipazione di numerosi vespisti anche di altri club, tra cui i più lontani quelli del Vespa Club Vicenza e del Moreno Vespa Club 3 Laghi . I mezzi presenti erano circa una cinquantina e i loro guidatori erano tutti in costumi natalizi.

Babbo Natale ma anche “Babbine Nataline” come sono state simpaticamente soprannominate dagli organizzatori. Tutte le vespe erano addobbate con luci, decorazioni varie rigorosamente tema natalizio.

Alle 11 l’arrivo sul lungolago di Lecco dove i babbi natale si sono fermati per lo scambio di auguri, per poi proseguire per le vie del centro e salutare i lecchesi con caramelle per i bambini ed una grande dose di allegria. Tutti i festeggiamenti poi si sono spostati al Public House Gastropub che ospita la sede del Vespa Club Lecco.

A guidare la carovana c’erano i presidenti dei due club organizzatori, Marco Mauri del Vespa Club Agrate Brianza ‘i Ribelli’ e Ivan Redaelli del Vespa Club Lecco. Entrambi si sono detti soddisfatti dell’ottima riuscita dell’evento, coronato dalla sferzata di allegria e dal senso di amicizia.