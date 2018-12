DOLZAGO – C’è chi attenderà la mattina di Natale per controllare se anche quest’anno il caro vecchietto di rosso vestito sia passato a lasciare loro i regali sotto l’albero, i bimbi di Dolzago invece hanno già ricevuto i loro doni, direttamente dalle mani di Babbo Natale: in tanti lo hanno aspettato in piazza domenica durante l’iniziativa organizzata dal Comune.

Non solo Babbo Natale, anche i suoi aiutanti elfi hanno raggiunto il centro paese con il loro carico di simpatia. Ad uno ad uno, i piccoli dolzaghesi hanno sentito pronunciare il loro nome e si sono avvicinati per ricevere il loro dono.

Un’iniziativa che in paese si svolgeva anni addietro, poi scomparsa e riproposta dall’attuale amministrazione comunale, accolta con grande favore dai genitori ma soprattutto dai loro figlioletti.