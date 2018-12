PERLEDO – Nella giornata dell’Immacolata Babbo Natale ha fatto tappa a Perledo. E’ stata subito una bella festa con l’ingresso su una carrozza trainata da un cavallo.

Tra lo stupore e la felicità di tutti i bambini, Babbo Natale ha fatto un giro per il paese prima di prendere in consegna le letterine con i desideri dei più piccini. Babbo Natale, poi, ha salutato tutti ed è andato via con la promessa di ritornare il 23 dicembre per la consegna dei doni.