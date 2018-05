BALLABIO – Svolta decisiva per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di fronte al frequentatissimo parco Due Mani di Ballabio: il presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano ha comunicato al sindaco Alessandra Consonni che il progetto dell’ufficio tecnico di Villa Locatelli è in dirittura d’arrivo e sarà ultimato entro la prima settimana di giugno.

Anche il Comune di Ballabio sta facendo la sua parte per mandare in porto l’attesa opera: come era nei patti con la Provincia, il comune ha reperito i fondi il cui stanziamento verrà approvato nella seduta di consiglio comunale di venerdì 11 maggio.

“Il presidente mi ha inviato una comunicazione per aggiornarmi sugli sviluppi del lavoro che ci vede impegnati allo scopo di garantire una maggior sicurezza nell’attraversamento di quel tratto critico della via Provinciale – spiega Alessandra Consonni -. Anche per smentire notizie infondate di stop e disimpegno di Villa Locatelli, Polano mi ha precisato che l’ufficio tecnico provinciale è già venuto a eseguire gli ultimi rilievi necessari al completamento del progetto, e che tutto sarà compiuto entro la prima settimana di giugno. Ringrazio il presidente che su questa realizzazione ha voluto, come si suol dire, metterci la faccia, accogliendo il mio invito a venire qui di persona per rendersi conto della situazione e riscontrandone egli stesso le criticità. Provincia e amministrazione comunale, che ha reperito i fondi, stanno facendo ciascuno la propria parte e confido che finalmente si possa arrivare in tempi ragionevoli alla messa in sicurezza del tratto”.

Il passaggio pedonale in questione attraversa la trafficata via Provinciale e consente di accedere alla frequentatissima area del parco Due mani, tra l’altro occupata dal Centro polifunzionale del Ventaglio con sala convegni, mercato agricolo, campo di calcio e di basket e tavoli di ping pong, mentre a breve verrà realizzata una parete di arrampicata, ed è in previsione una ludoteca insieme a uno spazio gelateria-pasticceria.

Proprio in quel punto, nell’agosto scorso, a causa di un incidente stradale aveva perso la vita Giuseppe Pedrazzoli, ex consigliere comunale e volontario della Protezione Civile.