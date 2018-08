BALLABIO – Pronta risposta del sindaco Alessandra Consonni alla ri-replica del capogruppo degli Alpini Cesare Goretti relativamente al caso “Anello dei Sentieri” di Ballabio.

“In riferimento alle affermazioni rilasciate dal signor Cesare Goretti, partecipante alla gara per l’assegnazione dei lavori dell’ ‘Anello dei Sentieri’ senza ottenerne l’appalto, le sue affermazioni non trovano alcun riscontro relativamente a lavori che sarebbero stati eseguiti ‘non a regola d’arte’ e in difformità del progetto come da lui sostenuto”.

Quindi il sindaco mostra la documentazione fotografica dei documenti degli enti preposti a rilasciare le relative certificazioni di “lavori eseguiti a regola d’arte” e, precisa che sono “di assoluta congruità del progetto con l’esito dei lavori realizzati”.

Il primo cittadino ricorda inoltre che: “Il 27 luglio, il presidente del Cai Ballabio (Giuseppe Orlandi “Calumer”, ndr) ha compiuto il sopralluogo sul percorso rilasciando al Comune rapporto pienamente positivo sullo stato dell’ ‘Anello dei sentieri’ e sui lavori eseguiti”.

Il sindaco conclude il suo intervento dichiarando: “Le affermazioni rilasciate dal partecipante alla gara per l’assegnazione dell’appalto dei lavori (Cesare Goretti, ndr) vengono smentite, dunque, dalle relazioni degli Enti preposti ad effettuare le verifiche di legge, nello specifico dal direttore dei lavori responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e dalla Direzione generale sport della montagna e infrastrutture sportive della Regione, anche in seguito ad accurato sopralluogo eseguito in data 30 novembre 2017 e durato ben 4 ore, il cui esito inoltre attesta la ‘conformità del progetto con lo stato dei luoghi’, ovvero che quanto si vede realizzato è pienamente aderente al senso dell’opera”.