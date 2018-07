BALLABIO – Una bella giornata di festa per la Croce Rossa Valsassina che ha compiuto 15 anni.

Nella serata di ieri, sabato 21 luglio, grande affluenza nella sede di Balisio per il torneo di burraco, un momento di divertimento e aggregazione che ha fatto da prologo ai numerosi eventi organizzati oggi, domenica, al parco Grignetta.

I volontari e gli amici della Cri Valsassina si sono ritrovati alle ore 10 nella chiesa di Ballabio Inferiore dove è stata celebrata la Santa Messa. Poi, il folto gruppo si è trasferito al parco Grignetta per un pranzo in compagnia. Nel pomeriggio si sono tenute alcune attività dedicate ai bambini come la gimcana in bicicletta, il truccabimbi e il percorso dei pompieri grazie alla collaborazione degli Amis di Pumpier de Meràa. E proprio i pompieri hanno sfidato i volontari della Cri al tiro alla fune.

Alle 18, invece, un importante momento di formazione dedicato agli adulti. I presenti hanno potuto imparare direttamente dagli istruttori della Croce Rossa, le manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree. Una lezione che, in futuro, potrebbe consentire di salvare la vita a qualcuno.

La serata è proseguirà in compagnia con il Pasta Party e musica dal vivo Share Groove. Insomma, una giornata di divertimento per festeggiare un piccolo grande traguardo.