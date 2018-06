BALLABIO – Nello scorso gennaio, responsabili Rai avevano incontrato a Ballabio il sindaco Alessandra Consonni e l’assessore comunale al Territorio e alle Politiche ambientali Stefano Simonetti per affrontare la questione delle ricorrenti difficoltà di ricezione al segnale Tv: ora si è passati dalle parole ai fatti, con l’installazione sul monte Melma di una nuova antenna puntata in direzione dell’abitato ballabiese.

Coronati, dunque, dal risultato tanto atteso i contatti intrapresi da Simonetti con due diverse strutture Rai e con il signor Baroni proprietario del terreno e del traliccio dove è collocato il ripetitore. “A conclusione di incontri e sopralluoghi – spiega l’assessore – si è giunti alla collocazione di una nuova antenna in polarizzazione verticale orientata verso Ballabio. Dopo aver accertato e valutato la situazione particolare degli impianti riceventi di Ballabio, si è optato per un intervento ad hoc, in modo tale che sia possibile produrre un segnale sia in polarizzazione verticale sia in polarizzazione orizzontale”.

“Infatti – prosegue Simonetti – molti utenti disponevano solo di una antenna ricevente con gamma in polarizzazione verticale e quindi con difficoltà di ricezione, mentre gli impianti, di banda IV più recenti hanno una polarizzazione già orizzontale. Oggi il risultato è che con la diffusione di tale doppia polarizzazione tutti i cittadini con un impianto con solo banda verticale avranno un miglioramento del segnale per i canali del MUX 1 ovvero Rai uno, Rai due, Rai tre e Rai News”.

“Confidando che l’intervento si dimostrerà ampiamente migliorativo, anche nell’ottica di un preciso impegno elettorale della giunta Consonni esprimiamo un sentito ringraziamento – conclude l’assessore – al signor Baroni, che ha realizzato l’installazione del nuovo radiante sul Monte Melma, e a tutti i responsabili e tecnici Rai che hanno collaborato a tale soluzione”.

“Mi rallegro – commenta Alessandra Consonni – per il risultato ottenuto grazie alla fattiva premura dell’assessore Simonetti: la situazione di ingiusta penalizzazione che da tempo immemorabile subiscono gli utenti televisivi ballabiesi non era più oltre tollerabile senza tentare di porvi rimedio, a maggior ragione ora che il pagamento del canone è legato alla bolletta”.