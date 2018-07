BALLABIO – E’ in programma sabato 21 luglio la “1^ Camminata sull’Anello dei Sentieri“con il Cai Ballabio e le associazioni della montagna.

Un appuntamento fuori programma, nel ricco calendario degli appuntamenti estivi. Ritrovo sabato 21 luglio alle ore 9, con partenza da via Grigna (vicino alla sede della Protezione civile). Al termine, dalle ore 12, pranzo al parco Grignetta, organizzato dai volontari della Pro Loco.

Alla iniziativa aderiscono le associazioni della montagna, dagli Alpini ai cacciatori, dall’Antincendio alla Protezione civile: gli stessi gruppi che hanno partecipato al tavolo di lavoro con l’amministrazione comunale che ha avuto come esito il successo al bando da 22.320 euro della Comunità Montana, la realizzazione del tracciato attrezzato che ha per epicentro l’abitato ballabiese, e la sua inaugurazione nello scorso ottobre.

Alla “1^ Camminata sull’Anello dei Sentieri”, sabato mattina, prenderà parte anche il sindaco Alessandra Consonni: “Oggi Ballabio dispone di un circuito di sentieri appetibili dal punto di vista turistico e sportivo, per appassionati ma anche per le famiglie, un percorso di rilievo, dotato di gradinate e ponti, aree pic nic, tratti con catene di accompagnamento, sentieri rinforzati, punti panoramici, paline e frecce, un itinerario che esalta la posizione privilegiata di Ballabio quale base di partenza dell’attività escursionistica. Il tutto dando vita a un tracciato coerente, attrezzato e attrattivo, nell’ottica del collegamento con rifugi riconosciuti dalla Regione Lombardia. Molti escursionisti già ne stanno usufruendo, ma come tutte le novità va proposta e fatta conoscere: lo scopo della camminata è attirare l’attenzione su questa realizzazione, oltre a passare un po’ di tempo assieme in modo salutare”.

Al termine della camminata, sarà possibile pranzare al parco Grignetta di Ballabio grazie ai volontari della Pro Loco che, anche in cucina, offriranno un valido supporto all’iniziativa proponendo ai camminatori, e a tutti gli altri avventori, un appetitoso menù.