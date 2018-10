BALLABIO – Provvidenziale intervento dai volontari della Asd Fipsas Lecco (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) che hanno salvato centinaia di bellissime trote Fario nel torrente Grigna a Ballabio superiore.

Stefano Simonetti, assessore all’ambiente del comune di Ballabio e presidente dell’Asd Fipsas, ha guidato i volontari che, venerdì pomeriggio, sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino per alcune trote in difficoltà nel tratto di torrente che corre nella parte alta del paese.

Con l’attrezzatura adeguata circa 300 trote sono state recuperate e trasferite in una zona più a monte, dove il torrente non corre il rischio di rimanere in secca.