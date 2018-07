BALLABIO – Intervento della Protezione civile di Ballabio, sabato scorso, in un tratto del torrente Grigna, lungo l’omonima via all’imbocco della strada per i Resinelli. Scopo dell’attività, la rimozione di vegetazione e detriti dalle sponde e dall’alveo del corso d’acqua.

I volontari del Gruppo di Protezione civile comunale intitolato a Pino Pedrazzoli, assieme al sindaco e al Roc Anna Consonni, hanno ripulito il tratto che presentava alcune criticità. Al termine dell’intervento, i protagonisti dell’operazione hanno gustato un buon piatto di casoncelli al parco Grignetta, dove era in corso l’appuntamento enogastronomico “Di valle in valle 2018”, dedicato alla Bergamasca.

“Si tratta di un’attività fondamentale della Protezione civile che, in un territorio come il nostro, pone come compito prioritario la prevenzione del rischio idrogeologico – spiega il sindaco Alessandra Consonni – . Un grazie ai volontari per l’ottimo esito dell’intervento: si è lavorato senza risparmio sotto il sole della calda mattinata estiva, una attività che è stata molto apprezzata dai residenti e dai passanti”.

Mercoledì 18 è in programma un ulteriore intervento su un altro tratto del torrente Grigna.