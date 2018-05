BALLABIO – “La postazione di autoprestito piace agli utenti e sta funzionando a pieno regime”: Anna Cugnaschi, responsabile della Biblioteca comunale di Ballabio, registra con soddisfazione la risposta positiva degli iscritti al servizio, dopo l’introduzione dell’efficiente sistema che consente di interagire direttamente nel ritiro e nella restituzione dei libri. Una novità a costo zero per il Comune, grazie al finanziamento di Lario Reti Holding.

La postazione di autoprestito della biblioteca di Ballabio si trova di fronte al banco catalogo/ consulenza/ prestito. Consente agli utenti di effettuare autonomamente il prestito e la restituzione di libri, controllare lo stato della propria tessera e dei prestiti in corso: può essere utilizzata durante tutto l’orario di apertura della biblioteca.

Per poter usufruire del servizio di autoprestito è necessario essere muniti di carta regionale dei servizi e iscritti alla biblioteca; l’iscrizione alla biblioteca é gratuita e aperta a tutti; chi non fosse ancora iscritto potrà far abilitare la tessera sanitaria per questo servizio presso la biblioteca di Ballabio o una qualunque biblioteca afferente al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese

La bibliotecaria è a disposizione per consulenze bibliografiche, consigli di lettura e per illustrare il funzionamento della postazione di autoprestito nonché di tutti i servizi che la biblioteca mette a disposizione.