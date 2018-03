BALLABIO – Avvicendamento alla guida della Polizia Locale di Ballabio: per esigenze di lavoro l’attuale responsabile, agente scelto Marco Maggio, cede l’incarico al dottor Matteo Tocchetto, coordinatore della Polizia Locale di Calolziocorte, Comune dove prestano servizio entrambi.

“Come cittadino di Ballabio sono orgoglioso di aver servito il mio paese in un ruolo così importante – è il commento di Maggio, subentrato alla guida della Polizia Locale di Ballabio nel periodo dell’imminente pensionamento del comandante Franco Morizio – Ringrazio il sindaco, i colleghi, l’amministrazione comunale e i concittadini per il sostegno e la collaborazione ricevuti in questo periodo. La mia decisione di non prorogare eventuali altri incarichi è dovuta ad ulteriori progetti lavorativi che svolgerò presso altre amministrazioni. Sono lieto che di questo impegno ora si faccia carico il collega Matteo Tocchetto, che ho personalmente avuto modo di conoscere e apprezzare in servizio”.

Il nuovo responsabile Matteo Tocchetto si presenta così: “Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Ballabio – dichiara Tocchetto – per la fiducia accordatami affidandomi l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Con l’aiuto dei colleghi Invernizzi e Combi lavoreremo per fornire il miglior servizio possibile al paese ed ai cittadini di Ballabio”.

“Ringrazio – commenta il sindaco Alessandra Consonni – il dottor Tocchetto, coordinatore della Polizia Locale di Calolziocorte, per la disponibilità ad assumere questo incarico nel nostro paese: per le riconosciute capacità nel proprio ruolo svolto in una città di quasi 15mila abitanti, dove coordina diversi agenti, non ho dubbi che offrirà a Ballabio un contributo estremamente positivo. Ringrazio, inoltre, l’assistente Maggio, nostro concittadino, per l’ottimo lavoro svolto in questo periodo e per aver applicato in maniera efficace le linee-guida di questa amministrazione, ovvero la presenza sul territorio, con particolare riguardo alla fascia oraria “a rischio”, servizio tra le nostre priorità.

Priorità di controllo che ha dato importanti risultati: negli ultimi 6 mesi, periodo invernale tradizionalmente “caldo” per la sicurezza, non è noto neppure un furto in abitazione a Ballabio, record senza precedenti, a cui ha contribuito la scelta di “stare sul territorio”. Nell’intero ultimo anno il paese è passato dalle decine di furti in casa che abitualmente si verificavano da molti anni, ai soli 3 attuali, di cui uno in un locale pubblico.