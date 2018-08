BALLABIO – Una serie di vie del paese, tra queste alcune di particolare importanza, sono state interessate da asfaltature di lunghi tratti e rappezzi. In particolare, il Comune ha provveduto ad intervenire in via Cinturino, in via Fiume, nei pressi dell’asilo e del cimitero, in via Confalonieri, all’altezza del Municipio e poco prima della rotondina, e nella via Valderia.

“L’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Anna Consonni – prosegue nelle attività di manutenzione del territorio, oltre che nella sua riqualificazione che, a breve, continuerà, con alcuni importanti lavori. I cittadini possono collaborare segnalando ogni necessità d’intervento al nostro referente civico, la consigliera Barbara Crimella che potrà essere telefonicamente raggiungibile, salvo occasionali impedimenti, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00, tutti i giorni tranne i festivi”.

Il numero da chiamare è il 331.8105551.