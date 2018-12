BALLABIO – Ufficialmente conclusi i lavori dello spazioso edificio in legno e della palestra d’arrampicata caldeggiata dal Cai, la prima al parco Grignetta e l’altra al parco Due Mani, entrambe realizzate dall’amministrazione comunale che ha partecipato a un bando ad hoc, ottenendo i relativi finanziamenti. Le inaugurazioni sono previste tra gennaio e febbraio.

“La casetta in legno, che sostituisce il preesistente tendone di plastica e molto più bella a vedersi – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Anna Consonni – offre alcuni significativi vantaggi nell’ambito della promozione turistica e della socializzazione. Illuminata dalle ampie finestrone e dotata di corrente elettrica, consente di organizzare al proprio interno eventi in ogni stagione e orario, senza dover più annullare eventi, specie gastronomici, a causa delle condizioni meteo. Ma, in assenza di appuntamenti, la casetta si presta a fornire un perfetto punto di ritrovo serale, soprattutto per i giovani, naturalmente con modalità che verranno studiate allo scopo di garantire un uso adeguato e responsabile della struttura”.

“La palestra d’arrampicata – ha proseguito Anna Consonni -, realizzata sotto la supervisione del Calumer che ringraziamo, è una struttura proposta dal Cai Ballabio, soprattutto come forma di avviamento a questa pratica sportiva. E’ usufruibile dall’età scolare in su, ma si presta anche agli allenamenti, poichè rende possibile delineare vie di scalata anche trasversali con attacchi di varia difficoltà. Sono previste docce e spogliatoi. Nel Ventaglio c’era questo spazio inutilizzato e abbiamo voluto impiegarlo pensando ai bambini e ai ragazzi. A breve verrà stipulata una convenzione col Cai e inizieranno le attività”.

“Si tratta – ha aggiunto il sindaco Alessandra Consonni – delle ultime due opere realizzate quest’anno nei nostri parchi, dove è stata inaugurata anche l’area cani, l’area ping pong e il wi-fi free, senza dimenticare il patrimonio naturale che ci circonda: quest’anno è stato tagliato il nastro al sentiero di Bongio dopo la sua risistemazione, lavori guidati dal Cai e finanziati da Comune e Lions, mentre nell’autunno dell’anno scorso è stato inaugurato l’Anello dei sentieri che domina il nostro paese”.