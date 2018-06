BALLABIO – E’ stato inaugurato nella mattinata di domenica il sentiero di Bongio completamente riqualificato. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Alessandra Consonni, mentre per l’occasione è stata posata una targa da parte del Lions Club Riviera del Lario.

Presenti il presidente Cai Ballabio Giuseppe “Calumer” Orlandi, una rappresentativa Lions guidata dal presidente Antonio Molinari, il consigliere Antonio Locatelli per l’amministrazione comunale e rappresentanti delle associazioni della montagna.

Un lavoro di squadra quello della riqualificazione del sentiero con il Cai che ha diretto l’organizzazione dei lavori, mentre Comune e Lions hanno contribuito economicamente con 2.000 euro ciascuno. “A Ballabio – ha detto il sindaco – momenti come questo stanno diventando una bella consuetudine, che l’amministrazione comunale vive con grande piacere. Infatti è davvero bello dover ringraziare associazioni e cittadini per i loro gesti di generosità e di collaborazione nell’adoperarsi per il bene comune, per migliorare l’ attrattività del nostro bellissimo territorio e per fare onore al nobile blasone di Ballabio”.

“Dalla realizzazione dell’Anello dei sentieri – ha proseguito – alle importanti donazioni di anonimi cittadini che, ad esempio, si sono fatti carico del costo di piante e fiori per gli addobbi comunali, sono tante le prove d’amore per il nostro territorio testimoniate anche in questi giorni da gruppi e singoli, sino allo splendido impegno che un nostro stimatissimo cittadino, il presidente Calumer, ha profuso per restituirci quel simbolo di fede che rappresenta anche la nostra civiltà, la nostra storia e il nostro futuro, la nostra identità: la croce della Grignetta, abbattuta da mani empie. E anche in questa giornata – ha concluso – vediamo in prima fila, ancora il Cai. E ancora ringraziamo questa splendida risorsa del territorio che sono le nostre associazioni, con il Lions Riviera del Lario che ha contributo con l’elargizione di 2000 euro, la stessa cifra stanziata dall’amministrazione comunale, alla riqualificazione di un importante tratto di questo storico sentiero di Bongio. Grazie, dunque al Lions, al Cai e a tutti quelli che vogliono bene a Ballabio e che, come la nostra Protezione cvile, operano costantemente per la manutenzione di sentieri, boschi, alvei di torrenti. Grazie per questa bella prova di vero amore“.