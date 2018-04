BALLABIO – Come consuetudine si rinnova l’incontro tra Hillion e Ballabio, l’occasione è il quindicinale di gemellaggio tra i due Paesi. Con l’occasione il comitato gemellaggi di Ballabio ha preparato un ricco programma ben articolato su tre giorni, tempo di permanenza dei cugini francesi sul territorio.

L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio di sabato 5 maggio: la comitiva di circa 60 hillionesi guidata dal sindaco Mickael Cosson, accompagnato dalla famiglia, verrà accolta presso la sala consigliare per un rinfresco offerto dall’amministrazione comunale di Ballabio.

Domenica le amministrazioni comunali e i rispettivi comitati rinnoveranno il legame d’amicizia che unisce i due Paesi nella cerimonia ufficiale che avverrà nella villa comunale. La festa sarà animata dall’intervento del corpo musicale “Risveglio” e dal coro “I Vous de la Valgranda”.

Durante la mattinata una piccola delegazione di francesi, amanti della corsa, si staccherà dal gruppo per partecipare ad una gara che si svolgerà nella città di Lecco.

Verso le tredici ci sarà un momento conviviale presso una delle strutture ricettive del paese. Nel pomeriggio un apicoltore hillionese incontrerà un appassionato di api della nostra zona per uno scambio di esperienze.

I nostri ospiti, oltre a visitare Ballabio, verranno accompagnati, durante tutta la giornata di lunedì, a Mantova. Per martedì invece sono stati preparati due programmi diversificati: gita in battello e visita della bella villa Carlotta di Tremezzo per alcuni ed escursione in montagna per un gruppo più sportivo.

“Certamente i nostri amici avranno la possibilità di apprezzare le bellezze di lago e montagna che il nostro territorio offre. L’amministrazione di Ballabio e il comitato gemellaggi augurano una buona permanenza ai nostri amici di Hillion e invita tutta la popolazione a una partecipazione numerosa”.