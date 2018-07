CARENNO – Si rinnova a Carenno il tradizionale appuntamento musicale con il corpo Musicale Gaetano Donizetti in piazza nel periodo estivo. Ad organizzare l’evento in programma il prossimo sabato 14 luglio, il circolo ARCI.

Il concerto si terrà dalle 21 in via Roma 35 (antistante il Circolo), a dirigere il Maestro direttore e concertatore Gianni Colombo.

Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti quest’anno festeggia il 195^ di fondazione, nel suo già ricco calendario di appuntamenti, dopo aver offerto alla Città il Concerto del 2 Giugno nella piazza Vittorio Veneto, Festa della Repubblica, tra gli appuntamenti significativi, dopo Carenno, sono in programma Concerti domenica 30 settembre come momento clou per celebrare l’anniversario, e fino al 2 dicembre, con la Festa di Santa Cecilia. Tra gli altri appuntamenti da non perdere, il Concerto promosso da AssoArma a Lecco sabato 15 settembre, oltre alle iniziative che la Banda via via proporrà nella consueta attività, dalla Junior Band all’Open day musicale alla promozione dedicata ai giovani.

DI SEGUITO LA LOCANDINA: