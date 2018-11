LECCO – Il Corpo Musicale Alessandro Manzoni da diversi anni offre a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di seguire corsi di strumento presso la propria sede.

Da quest’autunno la Banda della città di Lecco propone, inoltre, un corso di propedeutica alla musica dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e 8 anni. Una lezione di prova gratuita si terrà venerdì 16 alle ore 17 presso la struttura di Mamimondo, in via Previati 72 a Lecco.

Durante il percorso didattico i bambini potranno avvicinarsi al mondo della musica attraverso giochi sotto la guida degli insegnanti della Scuola Allievi della storica banda lecchese, che nelle scorse settimane hanno svolto alcuni approfondimenti specialistici dedicati a questa fascia di età.

Il corso si svolge in un clima di gioco in cui la musica susciterà interesse ed attrattiva nei bambini che la potranno scoprire sia nell’attitudine all’ascolto sia nella dimensione ludica, corporea e spaziale. I primi momenti sono finalizzati allo sviluppo dell’orecchio interno, della memoria interiore e del movimento all’interno dello spazio attraverso l’utilizzo della voce, del corpo e degli strumenti a percussione. I bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi in base alla propria età.

Il percorso è strutturato in 10 lezioni che si terranno, in via sperimentale, il venerdì pomeriggio presso Mamimondo.

E’ possibile partecipare a una lezione di prova gratuita venerdì 16 novembre alle ore 17 presso la sede di Mamimondo. In tale occasione, infatti, genitori e bambini potranno insieme assistere ad una dimostrazione per meglio comprendere queste nuove dinamiche e le divertenti modalità di approccio alla musica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Corpo Musicale Alessandro Manzoni e di Mamimondo.