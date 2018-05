LECCO – Lo scorso dicembre Libera Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco hanno promosso un concorso di scrittura creativa dal titolo “Segni e parole per la legalità”, concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Lecco e provincia in ricordo del Coordinatore del Coordinamento lecchese di Libera, Paolo Cereda, scomparso prematuramente a settembre 2017.

Le classi partecipanti sono state chiamate a produrre un elaborato creativo inerente ai temi della partecipazione, della responsabilità sociale, dei valori della legalità democratica e della cittadinanza attiva, della pace e della giustizia sociale.

“La risposta delle scuole lecchesi è stata molto significativa – spiegano gli organizzatori – sono pervenuti elaborati di grande valore, approfondimento e creatività da parte di 26 classi del territorio (13 dalle secondarie di primo grado e 13 dalle scuole superiori della provincia di Lecco)”.

La Fondazione Comunitaria del Lecchese, in collaborazione con Libera, ha analizzato gli elaborati pervenuti e scelto i 5 vincitori: la premiazione delle classi vincitrici avverrà martedì 22 maggio, alle 17.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Fiocchi (via Belfiore 4, Lecco), occasione nella quale i 5 vincitori potranno presentare al pubblico i propri lavori. A ciascuna classe vincitrice verrà corrisposto un premio dal valore di 1.000 euro da utilizzare per l’acquisto di attrezzature, attività didattiche e visite d’istruzione.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza del Dott. Romano Negri – Presidente della Fondazione – e di Lorenzo Frigerio – Libera Informazione Nazionale – e dei rappresentanti istituzionali del territorio lecchese; essa sarà l’occasione per celebrare la grande adesione al concorso da parte delle scuole lecchesi e l’impegno e il percorso formativo sulla legalità intrapreso dagli studenti delle classi partecipanti.

Per i presenti, seguirà un simpatico “Aperitivo della legalità” presso il bene confiscato restituito alla collettività “Fiore – Cucina in libertà” (via Belfiore 1, Lecco).