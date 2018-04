CALOLZIOCORTE – L”amministrazione, in merito all’invito del gruppo civico Cambia Calolzio a formalizzare la candidatura per l’accesso al finanziamento promosso dell’Unione Europea per la dotazione del WiFi gratuito negli spazi pubblici (vedi articolo), ha fatto sapere che erano al corrente dell’opportunità: “Ringrazio per l’informazione di cui già sapevamo poiché riceviamo le mail dell’Europarlamento. Abbiamo provveduto all’iscrizione ma le prime risposte saranno a maggio e non sono solito anticipare quando non vi è ancora nulla di concreto” ha detto l’assessore ai Servizi Sociali e Cultura Luca Giovanni Valsecchi.

A partire dal 15 maggio, chi si è registrato potrà fare domanda per i voucher da 15.000 euro: questi verranno assegnati sulla base del principio “primo arrivato, primo servito”: “Sarà un click day – ha aggiunto l’assessore – chi prima clicca dovrebbe riuscire ad accedere ai fondi, ma per esperienza so che sarà dura. Comunque ci proviamo”.

Nell’estate, la Commissione Europea annuncerà i primi 1000 vincitori dei fondi (almeno 15 per ogni Paese UE). I comuni beneficiari hanno tempo 18 mesi per installare il WiFi gratuito tramite società di telecomunicazioni e fornitori internet di loro scelta e nei luoghi pubblici da loro indicati.