LECCO – Sono pronti a partire i lavori di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell’area del monte San Martino, ossia le difese passive poste in zona Pradello e a Rancio.

Questa mattina è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori con la ditta Strade e Ambiente srl di Chieti. Il cantiere alla base del San Martino, in località Pradello, sarà allestito a partire da martedì 12 giugno.

A inizio maggio il comune di Lecco aveva sottoscritto il contratto di appalto con la ditta Strade e Ambiente srl di Chieti, impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell’area.

La direzione lavori è affidata all’associazione temporanea di professionisti composta dall’ingegner Patrizia Vanoli e dal geologo Daniele Pettinau. I lavori avranno una durata presunta di 7 mesi.

In località Pradello gli interventi riguarderanno delle zone site ai piedi di alcune falesie e per questo saranno organizzati momenti di informazione e confronto con le associazioni di montagna e che operano nell’ambito dell’arrampicata sportiva. Stante la natura dei lavori infatti si renderà necessario chiudere l’accesso alla falesia “Discoteca” e modificare l’accesso alla falesia “Pungitopo”. Entrambi gli accorgimento risulteranno indicati in loco per mezzo della segnaletica di cantiere prevista per questo genere di interventi.