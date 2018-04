BARZANO’ – A partire da mercoledì 2 maggio e fino a domenica 30 settembre, a seguito di lavori sulla rete gas, la frazione di San Feriolo di Barzanò sarà interessata dalla chiusura di tratti stradali dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e, salvo incidenti di percorso, riaperti la sera e festivi.

E’ l’Amministrazione Comunale a darne notizia. L’accesso per i residenti, anche durante gli orari diurni, spiegano dal municipio, sarà garantito secondo le modalità indicate dalla segnaletica predisposta dalla ditta esecutrice e concordata per ogni tratto interessato.

Il rifacimento delle nuove tubature riguarderà sia le utenze pubbliche che quelle private e ogni tratto di asfalto tagliato sarà ripristinato in modo provvisorio per poi rifare completamente il manto stradale nella primavera 2019.

Si partirà dal tratto da via dei Mille (rotonda Sacchi) a intersezione con via Risorgimento (piazzetta panificio Motto), da mercoledì 2 maggio a venerdì 1 giugno, dalle 8 alle 18. Seguiranno gli interventi sui restanti tratti interessati dai lavori con date che saranno comunicati successivamente dal Comune.