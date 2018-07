BARZIO – Una conferenza dal contenuto inconsueto è quella in programma venerdì 20 luglio alle ore 21 a Barzio, palazzo Manzoni (sede del Comune).

Il musicologo Angelo Rusconi accompagnerà i presenti in un viaggio nel tempo dal titolo Pagine cantanti: l’invenzione delle note. Un viaggio che risalirà fino al Medioevo, quando il monaco Guido d’Arezzo escogita il sistema che è ancor oggi alla base della scrittura musicale, inserendo i simboli dei suoni all’interno di una griglia di linee e spazi. Questa soluzione, semplice come tutte le idee geniali, permetteva di fissare con esattezza sulla pergamena le melodie che fino allora erano imparate e tramandate a memoria, con l’ausilio di particolari notazioni che aiutavano i cantori a ricordarne i particolari. Tuttavia Guido non fu apprezzato subito, tanto che dovette abbandonare il suo monastero – l’abbazia di Pomposa, sul delta del Po – e trasferirsi ad Arezzo, dove il lungimirante vescovo Teodaldo appoggiò le sue innovazioni; esse giunsero fino all’orecchio del Papa, che convocò personalmente Guido a Roma perché gli illustrasse i suoi metodi. In realtà il metodo di Guido non riguardava soltanto la scrittura, ma si rivolgeva a tutti gli aspetti della pedagogia musicale; proprio da una cantilena sul testo dell’inno a san Giovanni, da lui elaborata per imparare l’intonazione dei suoni e degli intervalli, derivano i nomi delle nostre note musicali.

La lezione sarà accompagnata dalla proiezione di splendide immagini tratte da manoscritti medievali e da ascolti di canti.

Angelo Rusconi, dottore di ricerca in musicologia, insegnante a Lecco e a Lugano, è specialista della musica e della trattatistica medievale. Ha curato l’opera omnia di Guido d’Arezzo con testo latino e traduzione. Partecipa a convegni internazionali, tiene conferenze e seminari in Italia, Europa e Stati Uniti, pubblica saggi in riviste italiane e straniere. L’ingresso è libero.

L’iniziativa, inserita nel programma delle iniziative estive del comune di Barzio, si svolge nell’ambito del progetto “Il libro, la voce, l’immagine” realizzato da comune di Barzio e Res Musica con il supporto di Fondazione Cariplo.