BARZIO – Il conto alla rovescia è quasi giunto alla fine: manca meno di una settimana alla Festa della Musica organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio.

L’iniziativa animerà Barzio per tutto il prossimo weekend, sabato 7 e domenica 8 luglio, e avrà come protagonisti diversi gruppi musicali.

Ospiti d’onore saranno gli amici della Banda Città di Accumoli, comune in provincia di Rieti duramente colpito dal sisma del 2016. Fondata nel 1979 su sprone del parroco don Giuseppe Piccioni , la banda di Accumoli ha iniziato la sua attività con un gruppo di ben 72 elementi, facendo il suo esordio il 17 agosto 1980 al suono della marcia “Primi Passi”, nella frazione di Illica. Il 2016 segna un momento drammatico per il sodalizio che, nel terremoto del 24 agosto, perde alcuni dei suoi musicisti, ma anche strumenti e attrezzature. Nel 2017 nasce l’amicizia con la banda di Barzio che, in occasione dei suoi 130 anni di fondazione, decide di sostenere la rinascita del gruppo reatino. Musicisti e amministratori di Accumoli arriveranno in Valsassina sabato mattina.

Sempre sabato sarà ospite in paese il Corpo musicale San Fermo di Cesana Brianza. Gruppo già noto in paese – anche perché così come la Banda di Barzio, è diretto dal maestro Jose Ratti – fu fondato nell’agosto del 1970, dal parroco don Giuseppe Sacchi, che all’epoca dirigeva una trentina di elementi. Nato per portare la musica nelle vie del paese e nei centri limitrofi, vanta un repertorio molto vasto di marce religiose, civili e apprezzate sinfonie, nonché importanti e conosciuti brani d’opera. E’ proprio grazie al maestro Jose Ratti che si sono intensificati i rapporti fra la banda di Barzio e quella di Cesana, al punto da arrivare, in alcuni casi, a fondere in due corpi musicali in un unica formazione di oltre 50 elementi.

La festa della musica sarà arricchita dalla presenza colorata delle MoonLight Majorettes di Primaluna, gruppo fondato nel 2007, che propone coreografie con bastoni e pompon, esibendosi sulle note della banda per uno spettacolo fatto non solo di musica.

La serata di sabato, invece, sarà allietata dall’intrattenimento musicale proposto gruppo Le Fisarmoniche paesane che presenterà un repertorio che spazia da brani della tradizione popolare a musiche per il ballo liscio, per soddisfare i gusti più vari.

IL PROGRAMMA COMPLETO