BARZIO – Un programma musicale raffinato e coinvolgente che richiama le luci e i colori dell’arte europea fra Ottocento e Novecento.

L’appuntamento giovedì 26 luglio alle ore 21 nella sede di Palazzo Manzoni a Barzio con il concerto I colori dei suoni, incentrato sul tema della ricerca timbrica ed espressiva. Dai grandi autori francesi del periodo detto “impressionista”, ci si addentra nel Novecento sulle tracce di autori che hanno sviluppato in modo peculiare il gusto per il colore sonoro e la preziosità timbrica. Tutti i brani eseguiti sono pezzi originali o trascrizioni d’autore per quintetto di fiati (flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto).

Si parte dalla Francia con il primo tempo del Quintetto di Paul Taffanel, un brano che sorprenderà gli ascoltatori per la piacevolezza melodica e la maestria con cui è trattato ogni singolo strumento. L’arrangiamento di tre Preludi di Gershwin evoca sia i soggiorni del compositore americano a Parigi sia la molteplicità di apporti che confluiscono nella musica del Novecento, dal repertorio antico al jazz alle culture extraeuropee; ad esempio, La cheminée du Roi René di Milhaud si richiama al mitico mondo dei cavalieri medievali. E’ poi la volta di Jacques Ibert, un altro autore francese che ha consacrato molte opere agli strumenti a fiato, con la scrittura elegante e trasparente dei Trois pièces brèves. In un programma dedicato ai colori della musica non poteva mancare una scelta di brani di Debussy, il maestro della rinnovamento musicale alla fine dell’Ottocento. Il concerto si conclude con tre brevi pezzi di Malcom Arnold, compositore inglese che è stato anche un autore di grande musica da film.

Interprete del brillante programma è il Quintetto Spirabilia, composto da giovani musicisti con l’intento di divulgare lo splendido repertorio originale di musiche da camera per strumenti a fiato. L’evento è organizzato da Res Musica e dalla biblioteca di Barzio nell’ambito del progetto “Il libro, la voce, l’immagine”, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo (ingresso libero).