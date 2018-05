LECCO – Nei prossimi giorni saranno installati dei cartelli rivolti all’utenza al Parco del Belgiojoso: a pochi giorni dalla sua inaugurazione, avvenuta la scorsa settimana, non mancano già comportamenti poco idonei nella fruizione dell’area verde, riqualificata dopo oltre un anno di lavori.

E’ l’assessore Corrado Valsecchi a sottolineare l’importanza di preservare la bellezza del parco:

“Metteremo delle indicazioni sull’utilizzo di questo parco che, giustamente, è stato preso d’assalto delle famiglie. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi in questi giorni, una raccomandazione che vogliamo fare agli adulti è di far capire ai bambini che non è un campo da calcio, non si può giocare a pallone in un parco del genere, dobbiamo avere premura nel mantenere un bene pubblico che è stato riqualificato. Conta trecento presenze ogni giorno, significa che è assolutamente apprezzato, servono solo alcuni accorgimenti, li faremo presenti con dei cartelli che indicheranno ciò che si può fare e cosa no”.

L’assessore ha chiesto attenzione anche per la fontana, che conserva la stele dedicata all’inventore del cruciverba, Giuseppe Airoldi, in passato finita nel mirino dei vandali e messa a nuovo anch’essa insieme al parco. “E’ un bene di tutti, non si può gettare dentro immondizia, ghiaia o sassi di vario genere e natura. La fontana ha un gioco d’acqua bellissimo, certo che se tutti toccano gli ugelli ovviamente rischiamo di avere un effetto contrario e vanifichiamo uno sforzo fatto”.

Era stato il consigliere della Lega, Giovanni Colombo, lunedì sera in Consiglio Comunale, ad esprimere ben poco apprezzamento per la sistemazione della fontana, oltre che per la fruizione poco consona del parco da parte di alcuni frequentatori: “Servono regole, evitiamo che diventi il canile di Castello e facciamo in modo che la pulizia avvenga in modo quotidiano”.

Massimo Riva dei Cinque Stelle ha invece segnalato l’incompletezza dei lavori, chiedendo quando saranno conclusi. “L’intervento è praticamente ultimato – ha risposto l’assessore – mancano solo delle opere marginali, l’installazione di in un’altalena per bambini più piccoli e alcune sedute che sono state programmate con un design particolare e saranno posate il prima possibile, è questione di qualche settimana”

LEGGI ANCHE: