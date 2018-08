BELLANO – “Ci abbiamo creduto, scommesso ed ora tutto il nostro gruppo Bellano Guarda Avanti non può che essere entusiasta per questa splendida notizia giunta in questi giorni da Regione Lombardia!”.

Esprime grande soddisfazione il sindaco di Bellano Antonio Rusconi per questo risultato importante: il progetto di riqualificazione completa del palazzo scolastico di Bellano, un intervento dal costo complessivo di 2,4 milioni che è stato portato all’attenzione della Regione attraverso la partecipazione ad un bando sull’edilizia scolastica.

“Poteva sembrare un azzardo ma ci abbiamo creduto, investito risorse ricavate dai dividenti straordinari di LRH (in totale saranno 127.000 euro) e ora Bellano può esultare per l’esito che ci permetterà di mettere in atto questo grande intervento in un luogo così importante per la nostra società civile” prosegue il sindaco.

Mercoledì è stata pubblicata la graduatoria del bando, Bellano si è piazzata addirittura al secondo posto su 189 progetti in graduatoria per l’anno 2018, confermando la bontà dello studio presentato.

“Adesso – continua il primo cittadino – attendiamo il disbrigo delle complesse procedure che ci porterà ad avere i soldi da Regione (un milione di euro) e dallo Stato grazie al conto termico 2.0 (1,3 milioni di euro) per poi dare avvio a questo epocale progetto. Ringrazio il gruppo che si è speso per portare avanti la partecipazione al bando, l’ufficio tecnico e l’ufficio affari finanziari, la Segretaria, e la società Advanced Engineering, a cui ci siamo affidati per la progettazione e la partecipazione al bando e che ci hanno permesso di ottenere il finanziamento e arrivare appunto secondi in graduatoria. Un risultato che ci rende davvero orgogliosi del lavoro fatto. Un doveroso grazie anche a Regione Lombardia che si dimostra ancora una volta essenziale partner dei piccoli Comuni per portare avanti progetti così ambiziosi”.

“Ora il nostro convincimento e auspicio – conclude Rusconi – è che le scuole, frequentate dai bambini e ragazzi bellanesi e non solo, possano presto diventare un luogo d’eccellenza sotto tutti i punti di vista: della sicurezza, di nuovi spazi, del risparmio energetico. Avanti così!”.