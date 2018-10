BELLANO – Partiranno nelle prossime settimane i lavori per la prosecuzione del marciapiede in via per Lecco con conseguente eliminazione di barriere architettoniche.

L’intervento deliberato dalla Giunta bellanese si è reso possibile anche grazie al contributo del BIM (Bacino Imbrifero Montano del lago di Como, del Brembo e Serio) di 15.000 euro sui 25.000 euro complessivi dell’opera. Prosegue quindi il costruttivo rapporto con il BIM che anche lo scorso anno aveva finanziato i lavori di regimazione delle acque presso la chiesa di Portone.

“Ringraziamo il BIM per un contributo importante – spiega il sindaco Antonio Rusconi – che andrà a finanziare la prima parte di un altro intervento presente nel nostro programma elettorale, cioè il prolungamento del marciapiede lungolago dal condominio Altolario alla mulattiera per Rivalba, in raccordo con il Sentiero del Viandante. Con i lavori che partiranno a breve arriveremo all’incirca a metà di questo tratto, ma contiamo di completare l’intero camminamento con i prossimi bilanci”.

L’intervento permetterà di veder servite altre abitazioni da un marciapiede, eliminando le barriere architettoniche ora presenti e permettendo un camminamento sicuro.