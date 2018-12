BELLANO – Nuovo appuntamento televisivo per Bellano: dopo il servizio andato in onda nei giorni scorsi su Rai 3 per la trasmissione “Terre d’autore”, la bella cittadina lariana sarà protagonista di uno speciale dedicatogli da TV2000.

Il servizio sarà messo in onda l’8, il 9 e il 16 dicembre. “Arte, storia, Orrido, gastronomia e altre curiosità… grazie al Touring Club – che ha premiato Bellano con …. – e a TV 2000 un’altra opportunità per far conoscere il nostro borgo in tutta Italia… e non solo! – commentano dal Comune di Bellano – lo speciale sarà tradotto anche in cinese e trasmesso su un canale nazionale cinese!”