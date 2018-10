BELLANO – Si accendono di nuovo le telecamere a Bellano: tra lunedì’ e martedì, la troupe televisiva di TV2000 ha visitato la cittadina rivierasca alla scoperta delle sue bellezze per un servizio sui “Borghi d’Italia” come recita il titolo del programma dedicato ai luoghi più caratteristici del Bel Paese.

“Si tratta di una trasmissione che l’emittente televisiva realizza in collaborazione con il Touring Club che quest’anno ha conferito a Bellano la bandiera arancione – spiega il sindaco Antonio Rusconi – la nostra cittadina è stata quindi scelta proprio alla luce dell’importante riconoscimento assegnatoci”.

Lo staff del programma ha intervistato il primo cittadino e l’assessore al turismo, Irene Alfaroli, per poi spostarsi nelle storiche chiese di Bellano, dal Santuario di Lezzeno alla parrocchiale e la chiesa di Santa Marta, registrando l’intervento di don Cesare Terraneo sulla vita della comunità bellanese.

Non poteva ovviamente mancare la visita all’Orrido e al frantoio di Biosio mentre dall’alto un drone ha immortalato i panorami più belli sulla cittadina lariana.

La messa in onda del programma dovrebbe avvenire a metà dicembre, in prossimità del Natale.

“Siamo felici – prosegue il sindaco – ci è stato detto che questo servizio sarà doppiato in cinese e trasmesso sul canale nazionale, che vanta un pubblico di ben 200 milioni di telespettatori. Inoltre, la prossima settimana accoglieremo un’altra troupe, questa volta della principale rete televisiva di Malta, che girerà un servizio sul Lago di Como. Tutto questo – conclude Rusconi – è un bellissimo riconoscimento di quanto fatto negli ultimi due anni per promuovere il nostro territorio”.

(Foto e video by Foto D’Italia On The Road)

VIDEO – Le immagini registrate dal drone dal cielo di Bellano