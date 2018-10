BELLANO – “Diversi cittadini di Bellano e dei comuni limitrofi hanno segnalato che l’eliminazione dei pur pochi parcheggi a disco orario di massimo un’ora a ridosso della pensilina d’attesa, nella zona alta della stazione ferroviaria, crea diversi inconvenienti con evidenti riflessi anche relativi alla sicurezza”.

Lo segnala il gruppo di minoranza Bellano Bella con un’interrogazione rivolta al sindaco Antonio Rusconi:

“E’ stato evidenziato che quei pur pochi stalli orari consentivano il carico e scarico di bagagli e persone dalle auto in tutta sicurezza e senza occupare la sede stradale. Oggi, invece, tali operazioni avvengono nel raggio di curva in uscita da Via Luciano Lombardi in direzione parcheggio”.

Per questo i consiglieri comunali chiedono di “valutare l’opportunità di ripristinare 3 o 4 parcheggi orari nella zona superiore dei posteggi(di certo quella più utilizzata) della stazione ferroviaria, così come già avviene anche nei comuni limitrofi”.