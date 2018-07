BELLANO – “Il Comune di Bellano, con un apposita delibera, ha elaborato “ulteriori aggiustamenti” (gli aumenti si mimetizzano sempre con altre parole) per le aree di parcheggio a pagamento presenti sul territorio”.

E’ il gruppo di minoranza, Bellano Bella, a denunciare il rincaro sul prezzo delle soste deciso dall’amministrazione.

“Nelle casse comunali ad oggi entrano centinaia di migliaia di euro in più per parcheggi, tassa di soggiorno, aumento del costo di ingresso all’Orrido (+33%), dividendi ordinari e straordinari di LarioReti (461.000,00€) – prosegue l’opposizione – allora perché parte delle ingentissime quote destinate a finanziare eventi non le si utilizzano per ridurre le tasse comunali così come abbiamo proposto in Consiglio Comunale in sede di discussione del bilancio?”