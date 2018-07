BELLANO – “Valorizzare le grandi ricchezze naturali, artistiche e culturali che Bellano possiede è fondamentale nella nostra azione amministrativa. Percorrere questa strada puntando fortemente sul turismo riteniamo sia la scelta giusta per il futuro del nostro paese”.

E’ il pensiero del sindaco bellanese Antonio Rusconi che rimarca il ruolo centrale dell’ufficio turistico nell’accoglienza ai visitatori: “Fin da subito abbiamo deciso di spostarlo dalla periferica stazione ferroviaria al Municipio in centro paese, abbiamo poi introdotto caratteristiche professionali specifiche nei luoghi, col personale, con l’apertura continuativa per tutto l’anno, così da ottenere la prestigiosa qualifica di Info Point della Regione Lombardia. Abbiamo poi partecipato al bando regionale per gli info point – evidenzia il Sindaco Rusconi – che ci ha portato un contributo di 45.500 € con i quali riqualificheremo l’ingresso al Municipio, dove è presente l’ufficio turistico, per renderlo più attrattivo e accogliente, e potremo implementare il personale”.

L’info point in Municipio è aperto lunedì, martedì e mercoledì 9.30-13.30 / 15.30 – 18.00, il giovedì 9.30-18.00 e venerdì, sabato e domenica dalle 9.30-19.00. Viene quindi garantita un’apertura superiore alle 56 ore richiesta da Regione Lombardia agli info point.

Da questa stagione estiva poi, considerando che il punto di maggior afflusso del paese è l’Orrido, l’Amministrazione ha previsto l’apertura di uno sportello Info Point anche lì, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.

“Parlando di personale – evidenzia l’Assessore al Turismo Irene Alfaroli – riteniamo sia doveroso sottolineare le molte possibilità di impiego offerte ai nostri giovani e non solo. Infatti, stiamo coinvolgendo molti ragazzi attraverso Dote Comune, Servizio Civile, Living Land e, grazie anche al contributo regionale, abbiamo assunto un operatore qualificato per la promozione turistica a tempo determinato. Le competenze possedute dai nostri collaboratori che accolgono i turisti all’info point sono sempre più professionali e varie, dall’uso delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese) agli strumenti informatici”.

“Da evidenziare anche – continua l’assessore – l’investimento di promozione e comunicazione tramite l’aggiornamento della nuova app, scaricabile e utile anche ai turisti, i social network e il portale turistico”.

L’Assessore Alfaroli conclude raccontando come: “grazie alla partecipazione alla BIT-Fiera del turismo di Milano, abbiamo stretto un accordo con un’importante agenzia di Roma, la quale ha inserito ogni settimana in un itinerario nel nord Italia la visita all’Orrido di Bellano, per 30 turisti americani ogni volta, dal 16 aprile al 30 settembre, per un totale di oltre 1000 incoming”.