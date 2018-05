BELLANO – Sei nuove corse della navigazione a Bellano (tre doppi scali) nella programmazione estiva dei battelli del Lago di Como.

“Da questo fine settimana e per quest’estate – spiega il sindaco Antonio Rusconi – aumenteranno i battelli che giornalmente faranno scalo a Bellano, con tre doppie corse tra cui una direttissima Bellagio-Menaggio-Bellano. Con i nuovi scali delle ore 11,15, delle ore 16,10 e delle ore 17,25, si completa così in modo soddisfacente l’offerta mattutina e pomeridiana di questo fondamentale mezzo in chiave turistica che contava 5 corse fino allo scorso anno, per un totale quindi di 8 corse sia in andata che in ritorno per il centro Lago. Oltre all’aumento delle corse, con questa azione entriamo a far parte del circuito di collegamento delle località del centro lago, e crediamo che questo porterà indubbi vantaggi in termini di arrivi e partenze a Bellano.

“Un grande ringraziamento – conclude il sindaco – va alla Navigazione Lago di Como, a partire dal direttore Salvatore Vitulano, per aver accolto le nostre istanze e aver garantito un servizio più adeguato al nostro territorio, speriamo ora che i risultati dal punto di vista delle presenze a bordo, premino questo più ampia offerta di corse”.

Si consolida così il buon rapporto tra il Comune di Bellano e la Gestione navigazione, che ha portano già ottimi frutti quali l’iniziativa “conosci il tuo lago”, la convenzione per gli sconti con l’Orrido di Bellano e i cartelli pubblicitari dell’Orrido stesso sui traghetti in servizio.