BELLANO – L’anno nuovo si apre con un grande concerto a Bellano e con la premiazione dei cittadini che più si sono distinti nel loro impegno verso la società, i “benemeriti” ai quali è stato assegnato un particolare riconoscimento.

L’Alborella d’oro è il simbolo di questo premio che per il secondo anno è stato conferito dall’amministrazione comunale bellanese guidata dal sindaco Antonio Rusconi, che ha presenziato alla cerimonia insieme al vicesindaco Thomas Denti, all’assessore Irene Alfaroli e altri rappresentanti del Comune. L’occasione è stata il Concerto di Capodanno di mercoledì sera, 2 gennaio, al Palasole, diretto da Roberto Gianola.

Sei le benemerenze civiche assegnate a cittadini ed enti bellanesi considerati meritevoli di questo importante riconoscimento, tra loro lo stesso maestro Gianola, storico direttore del Corpo Musicale bellanes

Roberto Carnovali, volontario della casa di riposo San Francesco, del CRA e dell’Istituto Sacra Famiglia di Perledo, è stato premiato per il suo impegno sociale.

Il riconoscimento è stato assegnato anche al pompiere Erik Riva che non ha esitato a tuffarsi in acqua per cercare di salvare la vita di un ragazzo quest’estate e il distaccamento dei Vigili del fuoco di Bellano, composto da volontari che a qualsiasi ora del giorno e della notte prestano servizio alla comunità.

“Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco, a nome di tutto il personale, si congratula per i meritati riconoscimenti conseguiti da Erik Riva e dal Distaccamento volontario di Bellano – sottolineano in una nota dal Comando provinciale dei pompieri – Al nostro collega Erik il merito di aver dimostrato non solo abnegazione e senso del dovere, ma anche capacità tecniche e professionali grazie alle quali ha portato a termine un intervento di soccorso molto complesso”.

L’Alborella d’oro è stata poi conferita alla memori di due bellanesi recentemente scomparsi: Vittorio Pellizzoni, per 15 anni volontario nel Soccorso Bellanese e grande protagonista nell’organizzazione della festa di Bonzeno, e Ornella Balbiani, “donna di grande sensibilità nei confronti dei bisogni del paese – spiega il sindaco Antonio Rusconi – che ha sempre avuto occhi e cuore attenti alle categorie più fragili”.