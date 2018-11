BELLANO – Un passo in avanti per l’eliminazione del passaggio a livello di Bellano: nelle prossime settimane dovrebbe avvenire la stipula dell’accordo di programma tra Regione e Comune per l’assegnazione di 100 mila euro destinati alla progettazione del bypass.

E’ un’opera molto attesa, che consentirà di rendere più fluida il collegamento stradale tra la cittadina di Bellano e lo svincolo per la Statale 36, posto in località Bonzeno, oggi interrotto proprio per l’incrocio con i binari della ferrovia.

La novità recentemente annunciata è che sarà il Comune, e non la Provincia come stabilito inizialmente, a farsi carico della progettazione dell’intervento, recependo direttamente le risorse stanziate dal Pirellone. Lo ha fatto sapere il consigliere provinciale Giampiero Tentori, rispondendo all’interrogazione avanzata dai consiglieri Micheli e Simonetti.

Il sindaco Antonio Rusconi conferma: “Abbiamo già presentato alcune ipotesi progettuali, sottoposte sia a Regione che a RFI – spiega il primo cittadino – Sarà realizzato un sottopasso e RFI si è impegnata a cedere alcune aree per poter attuare l’intervento”.

In particolare cederebbe l’ex sottostazione ferroviaria, edificio e piazzale che verrebbero demoliti per far spazio al sottopassaggio.