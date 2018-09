LECCO – Lavori conclusi e taglio del nastro imminente per il nuovo Centro Operativo Misto della Protezione Civile di Bellano: domenica 16 settembre, alla presenza di numerose autorità, saranno inaugurati i locali messi a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana presso la stazione ferroviaria di Bellano.

“Riqualificare la stazione ferroviaria e trovare una sede idonea e moderna per l’operatività della Protezione Civile. Questi i due più importanti risultati assicurati dalla creazione del nuovo C.O.M. – spiega il vicesindaco Thomas Denti – A seguito di un tavolo di confronto nel mese di ottobre 2016 presso la prefettura di Lecco, in cui sua eccellenza il prefetto Liliana Baccari ha sollecitato l’individuazione di sedi più idonee e funzionali per questa struttura così strategica e delicata in caso di emergenze, il Comune di Bellano si è attivato per trovare una soluzione adatta e il più possibile corrispondente alle linee guida emanate dal Ministero dell’interno”.

Il programma del 16 settembre prevede un corteo con la presenza del Corpo Musicale Bellanese alle 9,50 dal Municipio, la S. Messa e a seguire il corteo fino alla stazione dove avverrà l’inaugurazione con taglio del nastro, discorsi delle autorità, visita del centro, benedizione e rinfresco.

Saranno presenti all’inaugurazione numerose autorità tra cui il Prefetto e il Viceprefetto, i rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri, di Regione Lombardia, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, oltre naturalmente ai rappresentanti di RFI e dei Comuni coinvolti.