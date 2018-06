LECCO – Terminata la riqualificazione del lavatoio di Belledo.

Domenica 17 giugno alle 11 l’Associazione Femminile Presente! “riconsegnerà” simbolicamente al comune di Lecco, proprietario del manufatto, il lavatoio di via Giulio Fiocchi, nel quartiere di Belledo, completamente restaurato, al termine di una serie di interventi che hanno visto soggetti pubblici e privati collaborare al recupero di un caratteristico bene comune.

“Siamo particolarmente orgogliose di quanto fatto – commenta la presidente dell’associazione Irene Riva -, non solo perché ritorniamo alla città un’opera bella, conseguenza del sapiente lavoro di chi ha eseguito gli interventi, ma anche per il metodo con cui l’abbiamo realizzata, nello spirito di comunità che è alla base del nostro obiettivo associativo”.

I lavori, curati e diretti dall’architetto Valentina Gallotti, si sono avvalsi della consulenza scientifica del Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dell’apporto tecnico della scuola per muratori di Espe Lecco e di Fondazione Luigi Clerici. La realizzazione è stata inoltre resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione comunitaria del Lecchese e al contributo liberale di Acel Servic, Rotary Club Lecco, Fiocchi Munizioni Lecco, Agomir Lecco, Farmacia di Belledo, Dolomite Colombo, Silea, Ondulit Italiana, Idrovar Calolziocorte e del writer e artista Gianluca Perri, D.Mace.

“La collaborazione con l’associazione Femminile Presente! è nata con il regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione e continua a svilupparsi attraverso l’impegno dei loro volontari e la condivisione delle priorità con l’amministrazione comunale di Lecco – commenta l’assessore ai lavori pubblici del comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Nello specifico, ci auguriamo di continuare in questa opera di valorizzazione dei nostri lavatoi e di altri angoli preziosi che rappresentano il nostro passato e mantengono viva la nostra memoria”.

L’appuntamento è dunque fissato per le 11 di domenica 17 giugno in via Fiocchi.