CALOLZIOCORTE – E’ stato fortissimo l’abbraccio che la comunità del Pascolo ha voluto dare al proprio nuovo parroco don Andrea Pirletti. Il sacerdote che guiderà Pascolo e Vercurago ha fatto oggi il suo ingresso con un lungo corteo di biciclette, a bordo di una Chevrolet cabrio gialla, sulle note della banda fra i paramenti ed i nastri colorati.

Il corteo ha avuto inizio dalla piazza del Mercato al Lavello, dove bambini, genitori e parrocchiani di Pascolo e di Santa Lucia – la comunità di provenienza del sacerdote – si sono dati appuntamento nel pomeriggio per accompagnare il nuovo don fino in chiesa.

Ad accogliere don Andrea un fiume di applausi e ad aspettarlo le autorità: il sindaco Marco Ghezzi, il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Cristina Valsecchi, anche Cesare Valsecchi, consigliere di minoranza ed ex primo cittadino ha voluto essere presente.

“Benvenuto don Andrea! – ha esordito il sindaco Ghezzi – abbiamo una cosa in comune: siamo entrambi nuovi, avremo modo di collaborare nei prossimi anni, la città è complicata, divisa fra lago e montagne, su un’arteria stradale molto trafficata, convive l’industria privata con problemi sociali, ci sono tante cose da correggere e sistemare. Sono convinto che insieme potremo fare qualcosa di buono. La comunità del Pascolo ha salutato don Roberto Trussardi con un caloroso abbraccio, lo stesso abbraccio è oggi per lei che arriva come nuovo inquilino”.

“In questa frazione c’è una risorsa importante che è l’acqua – ha invece detto al sacerdote il vicesindaco Valsecchi – ed è segno di vita. Le sue esperienze non potranno che giovare alla nostra comunità ed insieme sarà un cammino. Un passaggio così importante non può che avvenire con un abbraccio”.

“L’accogliamo qui, davanti alle porte spalancate della nostra chiesa, casa di corpi e anime, qui le nostre strade si incrociano, proseguiranno parallele e si sovrapporranno in un cammino spirituale – è il saluto della comunità del Pascolo – stia sereno e faccia affidamento sul nostro sostegno, ciò che le chiediamo è un’ attenzione particolare ai bisognosi, ai malati e gli anziani, ai ragazzi e giovani… Buon cammino in questa comunità nella consapevolezza che non sarà mai solo, ben arrivato”.

Don Andrea ha fatto quindi ufficialmente ingresso nella sua nuova chiesa ricevendone le chiavi ed il Crocefisso. Nel pomeriggio di domani sarà accolto anche dalla comunità di Vercurago.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA: