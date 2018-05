LECCO – Il gruppo sportivo Aurora San Francesco di Lecco è salito in sella per la biciclettata svoltasi ieri, 1 maggio, in Valle Seriana da Clusone a Alzano Lombardo.

Oltre ottanta in partecipanti alla tradizionale iniziativa promossa dalla sezione Sci Montagna, oggi guidata dal presidente Claudio Trezzi. I presenti, dopo l’impresa in bicicletta (31 km lungo la pista ciclabile), hanno trascorso il pomeriggio presso il convento dei Frati Cappuccini di Albino dove hanno incontrato e salutato l’ex parroco dei Cappuccino di Lecco Padre Ismaele Bertani.

Alla biciclettata, a cui hanno preso parte numerose famiglie, hanno partecipato tra gli altri anche gli ex presidenti dell’Aurora Peppino Ciresa, Giuseppe Trezzi, Gigi Frigerio e Fabrizio Arrigoni. Presente anche l’assistente spirituale del gruppo sportivo Padre Giulio Pasquini.