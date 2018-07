LECCO – Rilasciata la nuova App di BicinCittà, un’applicazione sviluppata sia per dispositivi Android sia IOS e pensata per la fruizione del servizio di bike sharing diffuso anche sul nostro territorio.

L’applicazione, realizzata senza costi a carico del Comune di Lecco, è stata rinnovata nello stile e offre una mappa con le città coperte dal servizio, le stazioni più vicine, il numero e i posti disponibili delle bici, oltre che i tipi di abbonamento e i servizi di registrazione.

Entro fine luglio verranno aggiunte ulteriori funzioni che consentiranno nuove modalità di prelievo della bicicletta e la possibilità di acquistare abbonamenti sia di breve sia di lunga durata, così da poter usufruire del servizio non solo a Lecco, ma in tutte le città aderenti.

Attualmente il Comune di Lecco offre un servizio di bike sharing che si avvale di 6 postazioni dislocate in città, in piazza XX Settembre, piazza Diaz, a La Meridiana, in zona Bione, a la Piccola, e in zona Ospedale, con 67 biciclette disponibili.

I dati relativi al servizio disponibile a Lecco sono consultabili anche sul portale di Ragione Lombardia a questo collegamento.

“Oggigiorno – sottolinea l’assessore ai trasporti del Comune di Lecco Ezio Venturini – un servizio messo a disposizione della cittadinanza deve essere semplice e quanto più possibile completo. In questa ottica, in relazione al servizio di bike sharing, la possibilità di conoscere in tempo reale la situazione, il numero delle biciclette disponibili in ogni momento e la loro dislocazione, nonchè la facilità di rilascio delle stesse sono fattori che semplificano l’utilizzo e, di conseguenza, promuovono l’uso della bicicletta a noleggio in città”.