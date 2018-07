MANDELLO – Tre giorni di festa insieme a Casa Comune: la lista civica di Mandello, al governo della città nella precedente amministrazione comunale, raduna i propri iscritti e simpatizzanti oltre che tutta la comunità per il fine settimana di appuntamenti organizzato dal centrosinistra mandellese.

Dal 27 al 29 luglio, la piazza del Mercato diventerà sede delle tre giornate di festa “fuori dal Comune” come recita lo slogan scelto per l’evento, tra animazione e accurata ristorazione; pizzoccheri, casuncei, polenta e brasato tra i pezzi forti della cucina (tutte le sere anche la pizza) oltre al pranzo della domenica.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, è previsto per venerdì il grande spettacolo con il duo elettro-acustico Shiver, mentre sabato è atteso il grande ritorno a Mandello dei “Biglietto per l’inferno”, storico gruppo di rock progressive.