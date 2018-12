LECCO – Il Natale è alle porte e BluBike, il servizio di bike sharing del network BicinCittà attivo a Lecco, si è preparato per celebrarlo al meglio. Nell’ottica di un piano di rinnovamento del servizio, in occasione delle feste natalizie, a partire dal 15 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 BluBike ha ideato una speciale promozione per incentivare l’utilizzo delle biciclette pubbliche.

La promozione natalizia prevede, infatti, una ricarica del valore di 5 euro per ogni abbonamento annuale acquistato, un incentivo per avvicinare quante più persone possibili alle due ruote in un periodo dell’anno dove il traffico nelle nostre città registra forti aumenti. Pianificare e compiere spostamenti brevi sulle due ruote, per i propri impegni o semplicemente per svago, contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo e rendere le città un luogo più vivibile, non solo per chi le abita, ma anche per chi le visita come turista.

Proprio per questo motivo, oltre che promuovere l’acquisto degli abbonamenti annuali, BluBike Lecco ha pensato anche a chi utilizza il servizio con minor frequenza. Grazie alla speciale promozione sarà possibile acquistare l’abbonamento giornaliero 4foryou al prezzo speciale di 5 euro anziché 8. Questa formula di abbonamento prevede quattro ore di utilizzo del servizio senza alcun scatto tariffario nell’arco dell’ intera giornata.

Le tessere si potranno acquistare presso le rivendite autorizzate Edicola Picariello, Edicola Stazione e a breve anche presso l’Officina della Stampa. Per ulteriori informazioni si può consultare la sezione dedicata alle rivendite BluBike sul portale http://convenzioni.bicincitta.com/rivendite/28-rivendita-lecco.