LECCO – Un festival in crescita in una città che si scopre sempre più mete di visitatori ed eventi: dal 25 al 27 maggio Bike Up, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, torna, alla tradizionale tappa primaverile di Lecco nella sua quinta edizione.

“Siamo passati dai 18 espositori della prima edizione ai cinquanta stand che quest’anno saranno ospitati nelle principali piazze del centro” ha spiegato dall’organizzazione Stefano Forbici intervenendo nella conferenza stampa di venerdì mattina che si è tenuta al Circolo Canottieri di Lecco.

“Crediamo che questa manifestazione sia un volano per Lecco e per il suo territorio – ha proseguito Forbici – che più di altri si presta ad accogliere un festival come BikeUp e alla bici elettrica”.

Anche quest’anno sarà possibile non solo vedere ma anche testare i modelli esposti, previste attività anche per i bimbi e per le famiglie, oltre a conferenze per gli addetti del settore. Oltre 5100 i test ride e 3000 erano stati i visitatori dell’edizione di Lecco del 2017.

“Il successo dell’evento testimonia non solo un’intraprendenza imprenditoriale su temi attuali come quelli della mobilità – commenta l’assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina -, ma anche la vocazione di un territorio come il nostro, che per le sue caratteristiche ben si sposa con il mondo dell’e-bike, anche in virtù di una crescente attenzione e propensione nei confronti del cicloturismo, sempre più diffuso in Italia, come in Europa”.

E per il 2018 l’organizzazione ha deciso di fare uno sforzo ancora maggiore per rendere più completa l’esperienza a stretto contatto con le e-bike. Alle prove individuali dei differenti modelli disponibili presso gli stand dei brand presenti, si aggiungeranno, infatti, le vere e proprie escursioni di 3 ore del programma “TrailUP” powered by ParcoBici La Carica Elettrica, accompagnate da personale esperto e pensate per far sperimentare ai partecipanti un’uscita in sella a una e-bike su differenti terreni e dislivelli, andando alla scoperta del territorio lecchese. Per chi non avesse mezza giornata a disposizione ci si può iscrivere agli Shimano Steps E-bike Tour, un’escursione guidata di 40 minuti estendendo l’esperienza dell’escursione in bicicletta anche a chi non è ciclista grazie all’ausilio dell’assistenza alla pedalata.

E’ possibile prenotare gli eBike Tour per bici City/Trekking o per MTB. Dal 2015 durante il festival nelle giornate di sabato e domenica saranno presenti anche realtà dedicate al turismo in bicicletta con proposte per le proprie vacanze su due ruote. Molto interessanti, anche le lezioni a cura dei maestri di mountain bike di 3° livello della BMT Academy a chi è già in possesso di una e-mountain bike, sono state impostate per consentire di migliorare la propria tecnica in discesa. Il programma si snoda lungo un anello di 12 km con 450 metri di dislivello. Alternando tratti panoramici a single track nel bosco, il trail conduce a due skill park, dove viene analizzata la postura sulla bici, le tecniche di base in salita, in discesa e nelle curve, il superamento degli ostacoli e l’uso dei differenti gradi di potenza dell’assistenza elettrica alla pedalata.

Di grande suggestione anche un’altra attività, new entry del 2018, l’e-xperience in notturna con ascesa sulle montagne lecchesi, in compagnia di una guida esperta, per ammirare il cielo stellato, aspettando l’aurora, prima di scendere nuovamente a valle. Novità per l’edizione 2018 sarà il corso “Introduzione alle E-bike” a cura di BikeItalia, il 26 maggio a partire dalle ore 9 presso la Sala Conferenze di Palazzo delle Paure. Il corso avrà lo scopo di fornire un’idea molto più chiara dei vari modelli di e-bike che saranno esposte a BikeUP. Per meglio capire che cosa è importante in una e-bike, e a cosa fare attenzione al momento dell’acquisto.

“La mobilità dolce rappresenta sempre di più una sfida per la città – sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Ezio Venturini – una sfida che abbiamo colto nella convinzione che l’elettrico possa costituire una valida ed efficiente alternativa alla mobilità tradizionale e possa accompagnare i cittadini verso uno stile di vita più sano”.

Confcommercio Lecco è sponsor dell’evento. “E’ una manifestazione di qualità e vorremmo che la città ospiti sempre più eventi di tale importanza – ha sottolineato il direttore dell’associazione degli esercenti, Alberto Riva – Confcommercio sarà presente con uno stand dedicato alla Wow Card, la carta dello shopping che dà accesso a tanti sconti ed uno stand delle agenzie di viaggio che proporranno vacanze all’insegna della sostenibilità, da effettuare in bici sul nostro territorio, e i propri pacchetti vacanze”.

A tema cicloturismo anche le mappe realizzate da Teka Edizioni che propongono diversi tour in bici alla scoperta delle bellezze del lago di Como.