LECCO – Tanti piccoli ciclisti per le strade della città: si è svolta domenica mattina “Bimbimbici” la biciclettata aperta a tutte le famiglie organizzata dall’Assessorato all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Lecco.

Due percorsi per i giovanissimi partecipanti e i loro accompagnatori: uno più lungo, di circa 14 km, e l’altro breve di 2 chilometri.

Il via, per tutti, dal piazzale del cimitero di Castello, in via Ponte Alimasco. Al parco dell’Eremo di Germanedo è stato allestito un rinfresco e si è tenuta l’estrazione della lotteria: in palio una bicicletta e tanti altri premi.