VALMADRERA – Torna in più di 200 città d’Italia “Bimbimbici”, la tradizionale pedalata in sicurezza ideata e proposta dalla Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) per incentivare tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

Si tratta di una pedalata cittadina riservata principalmente a ragazzi e ragazze delle scuole Primarie di Primo Grado, “e – spiegano gli organizzatori – vuole essere ancora una volta una gioiosa occasione di festa”.

In linea con lo slogan “La nuova fiaba della bicicletta” il tema scelto quest’anno per festeggiare la sua 19° edizione e la “Nuova Legge Quadro sulla Mobilità Ciclistica” sarà: “Scaldate i pedali, i Supereroi sono arrivati!”. “Lo scorso dicembre – spiegano da Fiab – è stata approvata dal Senato italiano in via definitiva la nuova ‘Legge Quadro sulla Mobilità Ciclistica’. Una legge voluta e in gran parte scritta dalla Fiab che riconosce la bicicletta come un vero mezzo di trasporto a pari dignità degli altri e ne promuove l’uso sia per le esigenze quotidiane sia per le attività educative, ricreative e turistiche”.

Fiab-LeccoCiclabile in collaborazione con le scuole primarie di primo e secondo grado dei Comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate e con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni Comunali, organizzano per domenica 13 maggio una pedalata cittadina che attraversando i tre comuni, toccherà le rispettive scuole.

Il programma prevede alle 10 il ritrovo in Piazza del Mercato a Valmadrera per l’iscrizione; alle ore 10.30 l’inizio della ciclopedalata con arrivo previsto per le 12/12.30 al parco di Via Stabilini a Malgrate dove ci sarà una merenda per tutti.

Il tracciato del percorso si sviluppa lungo 8/9 km ed è stato studiato per i piccoli “cicloturisti” senza presentare pericoli e difficoltà. Si

percorreranno le vie cittadine di Valmadrera, Civate e Malgrate, toccando le rispettive scuole elementari. Per partecipare va bene qualsiasi bicicletta, purché sia in ordine e preferibilmente senza rotelle. Mentre l’uso del casco è vivamente consigliato.

“Genitori, nonni, insegnanti, tutti sono invitati a partecipare all’allegra pedalata – fanno sapere da Fiab, che ricorda – I bambini devono

essere accompagnati da un’adulto2.

L’iscrizione per tutti è di 2.50 euro, comprensivi di assicurazione (Rc + Infortunio), gadget e l’estrazione di una bellissima bicicletta offerta da: The Bike Valmadrera (Gratis i bambini sulla bici degli adulti).