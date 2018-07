LECCO – Gli interventi alle fognature potrebbero essere affidati e realizzati già entro fine anno, quelli per la sistemazione dei campi, invece, l’estate del 2019: il Bione aspetta gli interventi migliorativi e per la sistemazione delle aree esterne il Comune ha già stanziato 1,3 milioni di euro che si aggiungono ad un finanziamento di 750mila euro da Regione Lombardia.

L’intenzione del municipio è quella di spacchettare l’originario progetto di un unico appalto, andando a suddividerlo in due lotti distinti, per gli interventi alla fognatura appunto e per i lavori agli impianti.

Lo ha fatto sapere giovedì l’arch. Davide Cereda, dirigente dell’Ufficio Opere Pubbliche, illustrando la situazione ai consiglieri comunali.

“Oggi abbiamo livelli di progettazione diversi – ha spiegato – esiste già un progetto quasi definitivo per le opere di fognatura, è ancora da valutare invece l’intervento alla struttura sportiva e definire se intervenire sui campi da calcio, come prevedeva il progetto originale, oppure sulla pista d’atletica”.

Nell’ultimo mese i rappresentanti del municipio hanno incontrato quelli delle associazioni sportive per cogliere le esigenze di chi usufruisce della parte esterna del Bione.

“Ritengo necessario scorporare l’intervento in due lotti, un lotto più avanzato, quello per la fognatura, potrebbe partire fine anno ed ha una maggiore urgenza. Stiamo valutando come procedere all’affidamento – spiega il dirigente – il secondo lotto per il campo 1 dove sarà rifatto il manto in sintetico, l’intervento per sistemazione degli spogliatoi, che dovranno essere anche consolidati con iniezioni di resina”.

L’architetto si spinge oltre e ipotizza anche un terzo lotto per il rifacimento anche dei campi 3-4 e della nuova illuminazione. “Oggi non c’è copertura a bilancio per questo intervento ma con uno studio di fattibilità potremmo provare a recuperare finanziamenti attraverso bandi pubblici”.